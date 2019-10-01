Нижегородцы не смогут получить водительские права в ГИБДД на Стрелке 7 октября после часа дня

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Нижегородцы не смогут получить водительские удостоверения в Управлении ГИБДД МВД России на ул. Стрелка,4Б после 13:00 7 октября 2019 года. Об этом сообщили в управлении.
В здании будет отключена электроэнергия.
"Прием граждан по вопросам обмена и получения водительских удостоверений в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД будет осуществляться с 8:00 до 13:00", - говорится в сообщении.
Регистрационные действия с автомототранспортом будут осуществляться без изменений в соответствии с графиком работы в павильоне на ул. Самаркандской, 2.
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