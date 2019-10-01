Сеянцы сосны высадили на месте горельника в окрестностях Дзержинска Общество

Фото: администрация Дзержинска

В Дзержинске высадили более 5 тысяч сеянцев сосны на территории более 1 га. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в акции "Посади наш лес" приняли участие сотрудники администрации и представители экологических общественных организаций.

По словам начальника управления экологии и лесного хозяйства, Юлии Кузьмичевой, приживаемость сосен хорошая (от 90 до 93%). Сеянцы высаживали в грунт, так они лучше приживаются.

Таким образом, лесхоз поддерживает благотворительные "зеленые акции", выращивая посадочный материал.