Сеянцы сосны высадили на месте горельника в окрестностях Дзержинска

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В Дзержинске высадили более 5 тысяч сеянцев сосны на территории более 1 га. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в акции "Посади наш лес" приняли участие сотрудники администрации и представители экологических общественных организаций.
По словам начальника управления экологии и лесного хозяйства, Юлии Кузьмичевой, приживаемость сосен хорошая (от 90 до 93%). Сеянцы высаживали в грунт, так они лучше приживаются.
Таким образом, лесхоз поддерживает благотворительные "зеленые акции", выращивая посадочный материал.
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