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Общество

Сеянцы сосны высадили на месте горельника в окрестностях Дзержинска

04 октября 2019 17:08  [66] Общество

Фото: администрация Дзержинска

В Дзержинске высадили более 5 тысяч сеянцев сосны на территории более 1 га. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в акции "Посади наш лес" приняли участие сотрудники администрации и представители экологических общественных организаций.

По словам начальника управления экологии и лесного хозяйства, Юлии Кузьмичевой, приживаемость сосен хорошая (от 90 до 93%). Сеянцы высаживали в грунт, так они лучше приживаются.

Таким образом, лесхоз поддерживает благотворительные "зеленые акции", выращивая посадочный материал.

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