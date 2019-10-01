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Спорт

Дзержинские дзюдоисты заняли призовые места на первенстве России по дзюдо

04 октября 2019 16:36  [54] Спорт

Дзержинские дзюдоисты заняли призовые места на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 4 октября 2019 года.

В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов. Несмотря на высокую конкуренцию, спортсмены МАУ "СШОР "Город спорта" показали достойный результат. Среди юношей второе место завоевал Никита Утенков в весовой категории 90 кг. Он получил путевку на первенство России, которое пройдет 2 декабря 2019 года в городе Димитровград. Бронзу завоевал Максим Жданов в весовой категории свыше 90 кг.

Тренируются спортсмены под руководством тренеров Вячеслава Владимировича Багрова и Ирины Викторовны Козловой. В администрации города также поздравили спортсменов с победой.

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