Дзержинских педагогов и воспитателей поздравили с предстоящим праздником Общество

Дзержинских педагогов и воспитателей поздравили с предстоящим праздником Днем учителя, а также с прошедшим Днем воспитателя. Как сообщили в пресс-службе городской Думы, концерт прошел в большом зале Дворца культуры химиков 4 октября 2019 года. Со словами благодарности к педагогам обратились председатель городской Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов, заместитель главы администрации Наталья Суханова и директор департамента образования Ольга Палеева.

"Вы посвящаете свою жизнь нашим детям. Учите их мыслить, творить, идти к цели, помогаете каждому из них раскрыться, развить способности. Дзержинск славится талантами, и в достижениях наших детей – огромная доля труда и души педагогов. Если говорить более масштабно, учитель и воспитатель – это просветители, благодаря которым знания передаются из поколения в поколение. Общественную значимость вашей работы сложно переоценить", - сказал Сергей Попов.

Сергей Попов пожелал дзержинским воспитателям и учителям здоровья и счастья и благодарных учеников.

В ходе торжества была проведена церемония награждения. Благодарственные письма городского округа за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы образования города Дзержинска, творческий подход в деле обучения и воспитания подрастающего поколения были вручены педагогическим коллективам образовательных учреждений-юбиляров – школ №70 и 71, а также детских садов №56, 124 и 125. Вместе с наградами директора школ получили денежные сертификаты.

Представители Законодательного собрания Нижегородской области, администрации города Дзержинска также наградили лучших педагогов и воспитателей Дзержинска.

Особые слова поддержки были обращены к тем педагогам, которые в этом году только начинают свой путь в школе или детском саду.

"С детства я мечтала стать президентом, а сейчас мой класс – моя маленькая страна, где у меня есть помощники, где мы с ребятами вместе установили порядок, удобный для всех. Моим первым классом стали третьеклассники. Они организованные и поддерживают мои начинания. Наверное, поэтому у нас все получается", - рассказала учитель начальных классов из школы №18 Юлия Чубукина.



Глеб Тарасов окончил Мининский университет и теперь работает учителем истории и обществознания в школе № 12: "У меня в семье и мама, и бабушка были учителями, поэтому я выбрал профессию педагога. Сейчас на моем попечении школьники среднего звена и выпускники, два кружка по углубленному изучению истории. Поскольку у меня уже есть опыт в работе с детьми – я работал в детских оздоровительных лагерях – то знаю, как сделать урок интересным, как общаться. Мне нравится преподавать", - поделился молодой педагог.

СПРАВКА:

В этом году четыре образовательных учреждения Дзержинска стали победителями конкурсного отбора муниципальных образовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы. Это детские сады №108 и 141, учреждение дополнительного образования "Станция юных техников", гимназия №38. За победу образовательные учреждения получили государственную поддержку в виде грантов губернатора Нижегородской области. Общая сумма грантов составила 616 тысяч рублей.