"Городскую лабораторию инноваций" запустили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Городскую лабораторию инноваций" запустили в Нижнем Новгороде. В ходе ее презентации заместитель главы Алексей Карапузов отметил, что идея создания сообщества возникла во время работы над стратегией цифровой трансформации города и была впервые представлена участникам Global City Hackathon.

"Городская лаборатория инноваций" – это, в первую очередь, тестовая площадка по отбору и запуску пилотных инновационных проектов для города. Возможность подать на оценку IT-экспертам инновационный проект и провести его апробациям на инфраструктуре или данных города. Совместно мы определяем критерии успешности по каждой новой технологии, чтобы по итогам принять взвешенное решение о запуске технологии во внедрение. Во-вторых, это площадка по общественному обсуждению предлагаемых проектов, их отбору и дальнейшему сопровождению до необходимого уровня зрелости для запуска. В-третьих – это снятие административных барьеров, которые возникают на пути реализации. В работу лаборатории вовлечены представители администрации города, правительства, проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области. В целом это открытая площадка, где любой специалист в области ИТ может предложить свой социальный проект или принять участие в уже действующих", – отметил Алексей Карапузов.

На презентации министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов подчеркнул, что "площадки Global City Hackathon и "Цифровой прорыв" – это про генерацию идей, а "Городская лаборатория инноваций" – это про фильтрацию сгенерированных идей". Он также выразил надежду, что идеи, рожденные на этой площадке, будут превращаться в успешные проекты.

По словам начальника управления развития информационных технологий администрации Нижнего Новгорода Марата Фатхуллина, участники лаборатории – это IT-специалисты, эксперты из разных сфер деятельности, представители городской администрации, институтов развития, вузов.

"Мы привлекаем крупные технологические компании, чтобы они оказали поддержку стартапам и помогли вывести проекты на городской уровень", – рассказал Марат Фатхуллин.

Член Совета по глобальной повестке будущего для России Всемирного экономического форума Алена Светушкова подчеркнула, что Нижний Новгород –первый город в России, после Москвы, где все участники на равных будут искать технологические решения, способствующие улучшению жизни в городе.

Менеджер проекта "Городская лаборатория инноваций" Полина Астахова уточнила, что пока лаборатория будет работать по пяти трекам: "Банк открытых данных", "Цифровая грамотность", "Безотходный город", "Безопасный город" и "Доступный город". В дальнейшем планируется подключить еще одно направление, связанное с медициной.

Модераторы трэков городской лаборатории представили свои направления и проекты в работе. Один из таких проектов - туристическая карта доступности Нижнего Новгорода. "Для запуска этого проекта в полную силу мы планируем привлечь более 200 волонтеров для оценки доступности среды, провести для них профессиональное обучение и на первом этапе оценить доступность для людей с ограниченными возможностями 1000 объектов в Нижнем Новгороде", – подчеркнула Полина Астахова.

Напомним, во время старта Global City Hackathon в Нижнем Новгороде мэр города Владимир Панов заявил, что прототипы идей, которые появятся в результате хакатона, должны в будущем изменить жизнь людей и муниципальных институтов.