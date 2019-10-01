"Закрытие кафе-бара "Заходи, если что" - это пример активного сотрудничества жителей и администрации района", - Михаил Шаров Бизнес

Кафе-бару "Заходи, если что", деятельность которого вызывала жалобы жителей микрорайона "Березовский", запретили торговать алкоголем по решению суда. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.

По информации районного отдела предпринимательства и развития территорий администрации, питейное заведение располагалось на первом этаже многоквартирного дома. Местные жители неоднократно обращались в администрацию района с жалобами на несанкционированную реализацию алкогольной продукции и нарушение тишины в ночное время.

Администрация Канавинского района совместно с жителями микрорайона "Березовский" и правоохранительными органами с 2018 года провела свыше 60 совместных рейдов по выявлению и пресечению нарушений в сфере розничной реализации алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, в результате которых составлено 35 протоколов об административных правонарушениях (по ст. 14.16 ч.2, ст. 14.16 ч.3, ст.14.17 ч.3. КоАП РФ) на общую сумму свыше 70 млн рублей.

С целью ликвидации питейного заведения администрация Канавинского района неоднократно направляла коллективные обращения в адрес прокуратуры Канавинского района города Нижнего Новгорода с просьбой рассмотреть вопрос о закрытии данного торгового объекта в судебном порядке. В результате, Канавинским районным судом вынесено решение о запрете реализации алкогольной продукции по вышеуказанному адресу.

"Закрытие кафе-бара "Заходи, если что" - это показательный пример активного сотрудничества жителей и администрации района в решении проблемы торговли алкогольной продукцией в ночное время. Администрация района проводит большую работу по закрытию так называемых "разливаек", нарушающих покой горожан", - отметил глава Канавинского района Михаил Шаров.

Кроме того, согласно постановлению администрации Нижнего Новгорода, в Канавинском районе был произведен демонтаж 9 нестационарных торговых объектов, используемых под "разливайки".

Для оперативного предотвращения несанкционированной торговли алкогольной продукцией в районе жителей Канавино просят сообщать о выявленных фактах в письменном виде (время, место и состав предполагаемого нарушения) по адресу: ул. Октябрьской революции, д.27 кабинет 25 (администрация Канавинского района, отдел предпринимательства и развития территорий).