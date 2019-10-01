Подростки из Первомайска Нижегородской области подозреваются в краже телефона и денег с банковской карты Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подростки из Первомайска Нижегородской области подозреваются в краже телефона и денег с банковской карты. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 4 октября 2019 года.

Следователем возбуждено уголовное дело в отношении 15- и 17-летнего подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

По версии следствия, 23 сентября 2019 года в вечернее время в комнате общежития, расположенного в г. Первомайск по ул. Юбилейной, злоумышленники, воспользовавшись тем, что хозяин уснул, тайно похитили сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей и банковскую карту, с которой в дальнейшем незаконно обналичили 5 тысяч 800 рублей.

15-летний подозреваемый учится в школе, 17-летний - нигде не работает и не учится, ранее уже привлекался к уголовной ответственности

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.