Последние новости рубрики Происшествия
04 октября 2019 18:39  [109] Подростки из Первомайска Нижегородской области подозреваются в краже телефона и денег с банковской карты
04 октября 2019 14:05  [151] Охрану усилят на Щелковском хуторе в Нижнем Новгороде из-за вандализма
04 октября 2019 12:16  [245] Директор торговой компании из Павлова обвиняется в незаконном вознаграждении заведующей аптекой в Чите
04 октября 2019 11:32  [167] Осторожный нижегородец похитил более 270 тысяч рублей из магазинов
04 октября 2019 11:18  [157] Житель Сосновского района Нижегородской области заплатит штраф за срубленные сосны
04 октября 2019 09:58  [165] Жительница Кстова подозревается в мошенничестве с грантом на поддержку предпринимателей
03 октября 2019 15:09  [243] Нижегородская администрация займется вопросом ремонта разрушенного забора Бугровского кладбища
03 октября 2019 14:54  [405] Количество несчастных случаев на производстве в Нижегородской области выросло в 2 раза с начала 2019 года
03 октября 2019 14:24  [206] Бешеную лису обнаружили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
03 октября 2019 13:18  [1018] Пьяный нижегородец стрелял по машинам из окна квартиры в "Цветах"
Происшествия

Подростки из Первомайска Нижегородской области подозреваются в краже телефона и денег с банковской карты

04 октября 2019 18:39  [109] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подростки из Первомайска Нижегородской области подозреваются в краже телефона и денег с банковской карты. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 4 октября 2019 года.

Следователем возбуждено уголовное дело в отношении 15- и 17-летнего подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

По версии следствия, 23 сентября 2019 года в вечернее время в комнате общежития, расположенного в г. Первомайск по ул. Юбилейной, злоумышленники, воспользовавшись тем, что хозяин уснул, тайно похитили сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей и банковскую карту, с которой в дальнейшем незаконно обналичили 5 тысяч 800 рублей.

15-летний подозреваемый учится в школе, 17-летний - нигде не работает и не учится, ранее уже привлекался к уголовной ответственности

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph