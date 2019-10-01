Нижегородцы представили свои проекты Владимиру Путину Политика

фото: kremlin.ru

Нижегородцы на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", которое прошло 4 октября в Парке науки и искусства образовательного центра "Сириус", представили свои проекты Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На мероприятии обсуждались ключевые результаты деятельности АНО, приоритетные направления и идеи новых проектов.

"Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, не по связям, а работали бы по объективным критериям и распространялись бы на всю страну", - подчеркнул Владимир Путин.

Три предложения высказали нижегородцы. В частности, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал о проекте "Команда правительства", реализованном по инициативе главы региона Глеба Никитина.

"Глеб Никитин принял решение формировать команду открыто, прозрачно и на конкурсной основе", - сказал Андрей Гнеушев. При этом он добавил, что сам прошёл конкурс, хотя ему говорили: "Вроде тебе 39 лет, а ты, как школьник, пошел экзамен сдавать".

Чиновник уточнил, что теперь помимо выбора региональных министров, ещё проходят аналогичные конкурсы и на муниципальном уровне и эта практика может быть применена и в других субъектах страны.

О приложении с дополненной реальностью для сборочных цехов промышленных предприятий рассказали его разработчики, нижегородские участники конкурса "Цифровой прорыв" Кирилл и Анастасия Скосыревы.

"Несмотря на то, что мы не стали победителями финала этого конкурса, хакатон стал для нас отправной точкой для участия в интересных проектах и работы с крупными компаниями. Например, сейчас мы начали сотрудничество с крупным градообразующим предприятием Нижнего Новгорода по теплосетям. Также на нас обратил внимание наш родной университет имени Лобачевского, студентами которого мы являемся. И на базе этого университета мы сейчас запускаем работу над созданием тренажеров виртуальной реальности для образования", - поделился Кирилл Скосырев.

Он предложил проводить "Цифровой прорыв" ежегодно, потому что, по его мнению, это реальная возможность проявить себя стартапом малоизвестным предпринимателям или просто найти работу программистом.

Проект создания электронного переводчика с жестового языка Владимиру Путину представил с детства глухой нижегородец Алексей Приходько.

"Родился в глухой семье. И мой родной язык, на котором я сейчас объясняюсь, – это русский жестовый язык. А в школе уже позднее я изучил русский, он для меня как иностранный", - сообщил он.

Согласно информации, уже готов прототип, который считывает жесты и на экране монитора выводит слово, состоящее из пяти букв.

"Система работает на основе человеческого интеллекта. И мне очень приятно, что мой проект признан, что он вошел в фонд президентских грантов и что он будет дальше продолжать работать и уже будет включать не пять букв, а большие тексты и все предложения", - сказал изобретатель, добавив, что глухих в России более 200 тыс, и аналогов этому прибору в мире нет.

"Это абсолютно востребованный продукт, которым люди будут пользоваться. Безусловно, такие возможности, которые предоставляет ваша методика и ваши продукты, будут позволять людям расширять свои возможности, применяя свои способности, знания и так далее. Так что вам большое спасибо", - поддержал идею Владимир Путин.