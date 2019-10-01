Сбербанк выявил виновного в утечке данных о владельцах кредитных карт Экономика

Сбербанк выявил виновного в утечке данных о владельцах кредитных карт

Сбербанк выявил виновного в утечке данных о владельцах кредитных карт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, внутреннее расследование проводилось совместно с правоохранительными органами. В результате удалось выяснить, что доступ ка данным ввиду своего служебного положения имел 28-летний руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Именно он, по версии службы безопасности и правоохранителей и совершил хищение клиентской информации в корыстных целях.

В настоящее время необходимые для процессуального решения доказательства собраны и задокументированы Отмечается, что 4 октября подозреваемый во всём признался.

По словам президента, председателя правления Сбербанка

Германа Грефа, в компании сделали серьезные выводы и в связи с происшествием планируется кардинально усилить контроль доступа к работе систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора.

При этом в банке уточняют, что угрозы сохранности средств клиентов банка не было.

По данным пресс-службы, угрозы утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов, о чём сообщалось ранее) не осталось.

Напомним, по данным же газеты "Коммерсант", речь шла о более 60 млн кредитных карт: детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Объявление о их продаже появилось на сайте, который должен был быть зарегистрирован Роскомнадзором.