Дзержинцы выберут объекты благоустройства на 2020 год Общество

фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Дзержинцы выберут объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2020 год в рамках рейтингового голосования, которое пройдёт с 10 по 31 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, принять участие в опросе смогут жители в возрасте от 14 лет. Голосование будет проводиться на портале GolosZa.ru. Чтобы зарегистрироваться на нём потребуется подтверждение номера телефона через СМС.

- В форме регистрации укажите Ваши: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания (город и улицу), адрес электронной почты, номер телефона.

- Выберите из списка 1-2 общественные территории, которые, по Вашему мнению, должны быть благоустроены в первую очередь.

В частности, горожане могут выбрать из восьми проектов:

· озеро Утиное – 2 очередь

· благоустройство Привокзальной площади

· благоустройство Театральной площади

· благоустройство Святого озера

· благоустройство бульвара Правды

· благоустройство Торговой площади

· благоустройство сквера на площади Макарова

· благоустройство общественной территории общего пользования по адресу пр. Циолковского 80-86 ("липовой аллеи")

Если пользование сайтом вызывает затруднение, то можно подойти в один мобильных из пунктов опроса, расположенных в ТЦ "Дзержинец", ТЦ "Меркурий" либо в МФЦ на ул. Гастелло. Волонтёры помогут зарегистрироваться и объяснят механизм голосования.

Итоги опубликуют на сайте GolosZa.ru.

Главная цель проекта – улучшение качества жизни граждан за счет комплексного благоустройства дворов и общественных пространств, площадей, скверов, набережных. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Средства на благоустройство выделяются из федерального, областного и муниципального бюджетов.