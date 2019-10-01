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Происшествия

Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим в аварии с туристическим автобусом в Гагинском районе

06 октября 2019 12:26  [51] Происшествия
фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим в аварии с туристическим автобусом в Гагинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 6 октября. По данным регионального министерства здравоохранения, в аварии пострадали 20 человек. В частности, семь человек получили травмы средней степени тяжести, 13 – лёгкой степени тяжести. На месте работали бригады скорой медицинской помощи Гагинской ЦРБ, также были направлены дополнительные бригады из Сергача и Лукоянова.

Согласно информации, губернатор Глеб Никитин поручил обастному минздраву оказать попавшим в ДТП всю необходимую помощь.

"Медикам нужно приложить все необходимые усилия для того, чтобы пострадавшие смогли как можно скорее вернуться домой", - заявил глава региона.

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Теги:
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