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Общество

Телекомпания "Волга" начнёт вещание в цифровом федеральном мультиплексе уже до конца года

06 октября 2019 15:03  [63] Общество
фото с сайта ТК Волга

фото с сайта ТК Волга

Телекомпания "Волга" начнёт вещание в цифровом федеральном мультиплексе уже до конца года. Об этом было объявлено в праздничном эфире телеканала 5 октября.

В частности, цифровое вещание в первом мультиплексе стартует на канале ОТР. Рабочая дата запуска пятичасовых ежедневных "врезок" - 29 ноября.

Стоит отметить, что 5 октября "Волге" исполнилось 27 лет.

Напомним, в настоящее время телекомпания ведёт ежедневное круглосуточное вещание с собственным программированием в традиционном аналоговом эфире на 7-ом метровом канале, во всех кабельных сетях на фиксированной по закону "21-й кнопке", в интернете и со спутника под брендом "Телекарта".

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