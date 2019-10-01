Особенности компрессоров Крафтманн

Компрессоры Kraftmann – это признанный лидер среди производителей современного компрессорного оборудования. Организация была основана в 1940-х годах, причем за несколько десятилетий она накопила значительный рабочий опыт и успешно создает различные модели компрессорного оборудования. Широкая линейка выпускаемой продукции способствует тому, чтобы клиенты выбирали оборудование, которое подходит им по техническим параметрам. Нужно отметить, что ссылка на официальном сайте.

Немецкая организация Крафтманн – это известный производитель индустриальных компрессоров и промышленного оборудования, которое подходит для подготовки сжатого воздуха. За длительное время компания сумела достигнуть настоящего успеха. Оборудование создается на современных производствах крупнейших компаний. Нужно отметить, что успех компании основан на следующих преимуществах:

многолетняя специализация на создании компрессорного оборудования;

наличие многочисленных изобретений;

воплощение различных ноу-хау;

высокая культура производства.

Такие характеристики являются основными отличиями предлагаемых компрессоров.

Основные преимущества компрессорного оборудования Крафтманн:

Продуманная конструкция, благодаря чему успешно реализовывается система маслоотделения. Попадание капель в камеру сжатия исключено, вследствие чего гарантируется получение сжатого воздуха. Реализация интеллектуальных систем управления, которые способствуют успешной настройке компрессорного оборудования. Постоянное сетевое давление, вследствие чего гарантируется его поддержка в пневматической сети. В результате исключается нецелесообразный расход имеющейся электроэнергии. Компрессорное оборудование обладает несколькими типами приводов. Предполагается наличие дополнительных блоков рекуперации. В результате можно успешно использовать компрессорное оборудование с соответствующей опцией.

Крафтманн – это один из самых известных немецких производителей, который успешно предлагает компрессорное оборудование. Предлагаемые компрессоры соответствуют современным стандартам, вследствие чего они могут успешно использоваться.

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