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Бизнес

"Дочка" РФЯЦ–ВНИИЭФ пыталась повысить класс опасности отходов от донецкого угля

07 октября 2019 11:53  [121] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Единственный производитель тепловой и электрической энергии в Сарове, дочернее общество АО "Обеспечение РФЯЦ – ВНИИЭФ" - "Саровская Генерирующая компания" не смогла доказать в арбитражном суде, что отходы от сжигания Донецкого угля имеют более высокий класс опасности, чем это подразумевает установленный ранее статус данных отходов. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

В пресс-службе пояснили, что "Саровская Генерирующая компания" в январе обратилась в Росприроднадзор с просьбой повысить класс опасности отходов "зола от сжигания Донецкого угля после гидроудаления" и "шлак от сжигания Донецкого угля после гидроудаления". Эти отходы включены в Федеральный классификационный каталог с присвоенным IV классом опасности, однако "Саровская Генерирующая компания" просила повысить его до V класса.

Росприроднадзор направил документы в "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия", который подтвердил у данных отходов IV класс опасности.

"Саровская Генерирующая компания" не согласилась с данной оценкой и пыталась оспорить ее в арбитражном суде, который отказал в удовлетворении иска.

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