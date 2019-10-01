"Отрадно, что мы находимся в театре, который в скором времени отметит свое пятидесятилетие", - Дмитрий Сватковский Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия") Дмитрий Сватковский проверил реализацию партийного проекта "Культура малой Родины" в Кстове и посетил генеральную репетицию постановки Кстовского театра кукол в рамках реализации проекта "Культура малой Родины". Об этом сообщили в НРО партии.

"Отрадно, что мы находимся в театре, который в скором времени отметит свое пятидесятилетие. Очень важно, что здесь собрался великолепный коллектив – коллектив друзей и единомышленников. Другая важная составляющая любого театра – это его материально-техническое состояние. Инфраструктура семидесятых-восьмидесятых годов устаревает. Но благодаря проекту "Культура малой Родины" нам удается ее обновлять", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

"Мне кажется, эта модернизация особенно важна для кукольных театров, которые посещают самые маленькие зрители. Как правило, для ребенка знакомство с театральным искусством начинается с посещения именно таких театров – и эти впечатления остаются с ним на всю жизнь. Конечно, нам необходимо задуматься и о новых задачах – например, строительство новых театров. Это непростой путь, но мы будем двигаться в этом направлении", - отметил депутат Государственной Думы.

Как сообщила директор театра Ирина Щипанова, в 2019 году в рамках проекта учреждению было выделено 2,9 миллиона рублей. Средства направлены на постановку четырех новых спектаклей: "Были-Небыли", "Женитьба Бальзаминова", "Заколдованная принцесса", "Лафертовская маковница", а также на улучшение материально-технической базы театра – приобретение нового звукового и светового оборудования".

По словам директора театра, количество зрителей с начала этого года увеличилось почти на 15% по сравнению с 2018 годом.

Одной из задач "Единой России" является обеспечение доступности учреждений культуры для граждан Российской Федерации независимо от места их проживания.

Однако, почти 80% сельских клубов, детских театров и театров в малых городах России остро нуждаются в ремонте, обновлении материально-технической базы и расширении возможностей для улучшения качества проводимой работы. Подобная модернизация во многих субъектах не осуществлялась уже более 50 лет.

Федеральный партийный проект "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.