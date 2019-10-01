БК "НН" сразится с эстонским "Калевом" за выход в плей-офф 8 октября Спорт

БК "Нижний Новгород" сразится с эстонским "Калевом" за выход в плей-офф 8 октября 2019 года в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Игра пройдет в КРК "Нагорный", начало в 18:45. Также 8 октября с 07:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта по пр. Гагарина (на участке от дома №27 до дома №29Д).

О важности этого матча рассказал главный тренер команды Зоран Лукич.

"Дело в том, что встречи с командами потенциально из второй части турнирной таблицы надо брать уже со старта сезона, чтобы ближе к весне обеспечить себе попадание в восьмерку плей-офф. Сейчас после упорного противостояния с "ПАРМОЙ" у "Нижнего" будет всего два дня и две-три тренировки на подготовку. Встреча с "Калевом" станет особенной для нашего новичка – форварда Шавона Льюиса. Свой прошлый сезон он провел в эстонском клубе, став ключевом звеном команды. Не без его непосредственного участия "Калев" впервые в истории попал в плей-офф Единой Лиги ВТБ, а затем завоевал чемпионство своей страны", - отмечается в информации. Добавим, что летом этого года Шавон Льюис перешел в БК "НН".