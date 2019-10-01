Всероссийский турнир по мини-футболу среди слепых на собственном поле состоится в Нижнем Новгороде 12 октября Спорт

Всероссийский турнир по мини-футболу среди слепых пройдет в Нижнем Новгороде 12 октября. Об этом сообщает футбольный клуб инвалидов по зрению "Волга".

В этот же день состоится открытие первого в Нижегородской области мини-футбольного поля для инвалидов по зрению, где и пройдет турнир. В нем примут участие команды из Москвы, Республики Марий Эл и Нижнего Новгорода.

Организация данного турнира направлена на привлечение внимания общественности, государственных структур к проблемам инвалидов, на помощь людям, лишенных зрения, в социальной и культурной адаптации к жизни общества.

Мероприятие состоится при поддержке министерства спорта и министерства образования Нижегородской области.

Соревнование продлится с 10:00 до 16:00 часов.