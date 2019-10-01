Нижегородские туристы попали в больницу после ДТП в Ленинградской области Происшествия

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Три человека попали в больницу после того, как автобус, в котором они находились, опрокинулся в кювет на территории Ленинградской области 7 октября 2019 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным местных СМИ, госпитализированными оказались жители Нижегородской области. Местные журналисты выяснили, что автобус с туристами ехал из Таллина в Нижний Новгород.

УГИБДД поясняет, что ДТП произошло 07:00 в Волосовском районе на 90 км автодороги "Нарва". В ведомстве добавили, что в больницу попали 31-летний и 28-летний мужчины, а также 29-летняя женщина.