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Происшествия

Нижегородские туристы попали в больницу после ДТП в Ленинградской области

07 октября 2019 13:51  [69] Происшествия

Фото: Соцсеть

Три человека попали в больницу после того, как автобус, в котором они находились, опрокинулся в кювет на территории Ленинградской области 7 октября 2019 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным местных СМИ, госпитализированными оказались жители Нижегородской области. Местные журналисты выяснили, что автобус с туристами ехал из Таллина в Нижний Новгород.

УГИБДД поясняет, что ДТП произошло 07:00 в Волосовском районе на 90 км автодороги "Нарва". В ведомстве добавили, что в больницу попали 31-летний и 28-летний мужчины, а также 29-летняя женщина.

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Теги:
ДТП Туризм
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