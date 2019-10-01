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Общество

Конкурс "Серафимовский учитель" проходит на территории ПФО

07 октября 2019 14:12  [50] Общество

Педагогический конкурс "Серафимовский учитель" проходит на территории Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Фонд преподобного Серафима Саровского.

Конкурс стартовал 15 сентября и нацелен на поддержку и повышение общественного статуса педагогов, эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, популяризацию их лучших профессиональных достижений. Мероприятие проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе

За годы проведения конкурса в нем приняло участие более 2,5 тысяч педагогических работников учреждений дошкольного, школьного, дополнительного образования, учреждений среднего и высшего профессионального образования, культуры, спорта, туризма, социально-реабилитационных, лечебно-профилактических учреждений, общественных организаций и средств массовой информации из 72 субъектов РФ, а также Республики Беларусь, Литовской Республики, Украины, Приднестровской Молдавской Республики.

В конкурсе принимают участие работники учреждений образования, культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных и медицинских организаций, средств массовой информации и других, представляющие разработки тематических разделов по православной культуре для преподавания гуманитарных учебных предметов и предметных областей (история, обществознание, язык и литература, искусство), а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария.

По итогам конкурса состоится конференция "Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения", а также состоится выпуск сборника образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи.

Победителям присуждается звание лауреата Педагогической премии преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и денежной премии. За особые выдающиеся заслуги в духовно-нравственном просвещении отдельным участникам конкурса может быть присвоено почетное звание "Серафимовский учитель". Конференция и награждение победителей традиционно проводятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (село Дивеево Нижегородской области).

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