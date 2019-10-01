Итоги "Нобелевской недели" обсудят в Парке науки ННГУ "Лобачевский Lab" Общество

Итоги "Нобелевской недели" обсудят в Парке науки ННГУ "Лобачевский Lab" (ул. Ульянова, 10б) 11 октября 2019 года. Начало в 19:00. Об этом рассказали организаторы.

Нижегородцам предлагают вместе с экспертами подвести итоги Нобелевской недели и обсудить лауреатов премии этого года по физике, химии, медицине и литературе.

Эксперты:

Артем Коржиманов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН

Александр Колесников, кандидат филологических наук, ассистент кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Эмиль Крюков, студент Приволжского исследовательского медицинского университета и сотрудник лаборатории биологии развития и регенеративной медицины Каролинского Института

Иван Леднев, аспирант химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Модератор — Иван Оладышкин, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ИПФ РАН

Вход свободный! Бесплатная регистрация по ссылке.

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