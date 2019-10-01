Депутаты ЗС НО поддерживают законопроект о запрете "разливаек" в жилых домах Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете "разливаек" в жилых домах: принятый закон должен помочь навести порядок в зонах жилой застройки.

Право продавать алкоголь останется только у баров, кафе, ресторанов и буфетов с определенной площадью залов обслуживания.

Реализацию данного законопроекта прокомментировали депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.

Как считает заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов, теперь предстоит определиться, начиная с какой площади торгового зала можно продавать алкоголь.

"История с передачей полномочий от субъектов РФ на уровень федерации по регулированию оборота алкоголя случилась в 2017 году. С того момента, как это произошло, регионы потеряли возможность контролировать ситуацию в этой сфере, и "разливаек" стало действительно очень много. В связи с этим мы были едины в том, что нужно возвращать полномочия на уровень субъектов РФ", - сказал нижегородский парламентарий.

"Летом депутаты Госдумы в Москве обсудили данный вопрос в блоке "Комфортная среда", я выступил по этой теме и поддержал такое решение. Далее регионы попросили высказать свое мнение о том, какие ограничения нужно ввести в сфере оборота алкогольной продукции, чтобы это принесло пользу", - отметил Василий Суханов.

"То, что сейчас приняли в первом чтении, по моему мнению, является первым шагом – регионам передали полномочия. Теперь предстоит определиться, начиная с какой площади торгового зала можно продавать алкоголь. Если, например, речь идет о величине в 20 квадратных метров, то этого недостаточно. Мы предлагаем дифференцировать площадь в зависимости от количества граждан, проживающих в конкретном населенном пункте. Для Нижнего Новгорода 20 квадратных метров - это катастрофически мало, так как нам нужно еще и уйти от "разливаек" в подвальных помещениях. Здесь должна быть величина порядка 100 квадратных метров, для районных центров – порядка 50 квадратных метров. Мы продолжим активную работу с депутатами Госдумы в преддверии принятия закона во втором чтении и направим им свои предложения", - подытожил он.

В свою очередь, депутат регионального парламента Галина Клочкова убеждена, что наличие "разливаек" в жилых домах выбивает основу благоустройства.

"Это очень правильный закон. Мы много раз обсуждали тему такого явления как "разливайки", почему они возникают. В итоге пришли к мысли, что одними штрафами и запретами, которые, безусловно, должны быть и выполняться, проблему не решить. Наличие "разливаек" в жилых домах выбивает основу благоустройства", - подчеркнула Галина Клочкова.

"Принимая этот закон и регламентируя их размещение, нужно грамотно подойти к тому, что у нас иногда в строениях, которые считаются жилыми, но уже по факту не являются многоквартирными, есть кафе или бары, но они отвечают всем требованиям от лицензии до репутационных фактов. Парадокс в том, что про "разливайки" все знают и говорить о формальных признаках (больше метров – меньше метров) не стоит", - пояснила депутат.

"Мне кажется, что ко второму чтению должны быть привлечены общественные организации, которые точно знают, где находятся точки вреда. Нашим Молодежным парламентом при Законодательном Собрании они фиксировались. Жителей домов объединяет желание сохранить пространство дворов, детских площадок от подобных заведений. Данный закон будет строиться на нашем гражданском сознании, и для его реализации необходим мониторинг. Мы должны понимать, сколько заведений должно было закрыться и сколько реально закрылось. Важно, чтобы на месте одной закрытой "разливайки" через какое-то время не открылась другая. Для этого должны быть предусмотрены различные варианты вознаграждения тех домов, жители которых поддерживают культуру сосуществования и помогают эти пространства переориентировать на другую деятельность", - добавила Галина Клочкова.

По мнению заместителя председателя комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Николая Шкилева, представители малого бизнеса, которые ведут его на цивилизованной основе, понимают необходимость ограничений.

"Я считаю, что этот закон необходим. Депутаты Законодательного собрания уже давно и плотно занимаются данной темой. К этой проблеме мы вплотную подошли лет 6-7 назад. В региональный парламент, лично к депутатам многократно обращались жители области. Ну как вы себе представляете, когда "разливайки" находятся рядом с детскими площадками, и ребята видят как взрослые распивают спиртные напитки. Или если, например, человек выходит из своего подъезда и видит такую же картину. В обращениях люди буквально умоляли нас - примите меры, так дальше продолжаться не может. Мы подключились к решению этой проблемы, и рады тому, что федеральный законодатель нас услышал", - говорит Николай Шкилев.

"Но есть и другая сторона вопроса. У этого закона есть и противники среди предпринимателей. Но мы же понимаем, что представители малого бизнеса, которые ведут его на цивилизованной основе, понимают необходимость ограничений. Недобросовестные предприниматели, которые содержат "разливайки", конечно же, будут возражать, и пытаться всякими путями обойти закон. Поэтому очень важно разработать четко выстроенную систему его реализации. За этим на местах необходимо внимательно следить. Поэтому депутаты Законодательного собрания в обязательном порядке будут смотреть, есть ли нарушения и как оперативно их устранить в интересах жителей", - подчеркнул заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти.