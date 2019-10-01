Снимок нижегородского метро включен в фотосборник самых красивых станций СССР Культура и отдых

Фото: из соцсети Instagram

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Канадец Кристофер Хервиг включил снимок нижегородского метро в сборник "Советские станции метро", куда он поместил фотографии самых красивых станций. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram.

В Нижнем Новгороде его привлекла станция Чкаловская.

О станции

"Метро Чкаловская в городе Нижнем Новгороде, о котором я, честно говоря, никогда не слышал до запуска этого проекта. Это был "закрытый город" для иностранцев во времена Советского Союза и назывался Горький. Люди обычно думают, что все лучшие метро были в Москве и Санкт-Петербурге, но другие города в моей новой книге, надеюсь, поразят вас", - написал фотограф (перевод Google).

(фото: из соцсети Instagram)

О книге

В книге собраны более 15 тысяч фотографий интерьеров станций метро, построенных в 1930-1980 годы.

Кроме нижегородской станции, в проект вошли станции Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, а также Киева, Кривого Рога, Днепропетровска, Харькова, Минска, Тбилиси, Еревана, Баку и Ташкента.

Ранее фотограф уже выпускал двухтомный сборник "Советские автобусные остановки".

СПРАВКА:

Станция Чкаловская расположена на Автозаводской линии Нижегородского метро, между станциями "Московская" и "Ленинская" в Канавинском районе. Открытие станции состоялось 20 ноября 1985 года в составе первого пускового участка "Московская"— "Пролетарская". Свое название получила из-за того, что находится рядом с улицей Валерия Чкалова, названной в честь известного летчика.