Волонтеры разыскивают пропавшего на Бору Георгия Балтабаева Происшествия

Фото: ПСГ "Рысь"

Волонтеры разыскивают пропавшего на Бору 72-летнего Георгия Балтабаева. Об этом сообщает ПСГ "Рысь".

Он пропал 25 сентября 2019 года, в последний раз его видели на остановке в п.Останкино.

Приметы: худощавого телосложения, рост 163 см, волосы седые волнистые, глаза карие.

Был одет в ветровку песочного цвета, кепку, обут в серые кроссовки.