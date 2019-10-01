Волонтеры разыскивают пропавшего на Бору Георгия Балтабаева

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Волонтеры разыскивают пропавшего на Бору 72-летнего Георгия Балтабаева. Об этом сообщает ПСГ "Рысь".
Он пропал 25 сентября 2019 года, в последний раз его видели на остановке в п.Останкино.
Приметы: худощавого телосложения, рост 163 см, волосы седые волнистые, глаза карие.
Был одет в ветровку песочного цвета, кепку, обут в серые кроссовки.
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