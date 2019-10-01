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Общество

Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест пройдет в Нижегородской области

07 октября 2019 16:04  [75] Общество

Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест пройдет в Нижегородской области 9-24 октября 2019 года. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения.

В эти дни в центрах занятости населения Ардатовского, Богородского, Большеболдинского, Володарского, Гагинского, Кстовского районов, городов Арзамаса, Бора, Дзержинска, Перевоза и Сарова будут проводиться ярмарки вакансий учебных и рабочих мест.

В рамках мероприятий специалисты центров занятости окажут помощь в поиске работы, проинформируют посетителей о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, ознакомят с банком вакансий.

Граждане, посетившие ярмарку вакансий, смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме и воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда.

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