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Происшествия

Нижегородка прописала 24-х мигрантов; возбуждено уголовное дело

07 октября 2019 16:25  [71] Происшествия

Безработная нижегородка прописала в своей квартире в Автозаводском районе 24-х мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Иностранных граждан фиктивно на учет поставила 47-летняя женщина. При этом она знала, что иностранцы в ее квартире по улице Южное шоссе проживать не будут.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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