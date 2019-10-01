Орловская область будет перенимать нижегородский опыт повышения производительности труда Бизнес

Орловская область будет перенимать нижегородский опыт повышения производительности труда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В пресс-службе пояснили, что успешные проекты по внедрению бережливых технологий были представлены нижегородцами делегации Орловской области.

В пресс-службе напомнили, что Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора региона Глеба Никитина в области стартовал совместный проект регионального правительства госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

Как сообщили в региональном минпроме, сейчас в проекте участвуют почти 50 нижегородских предприятий.

"Важно, что благодаря повышению конкурентоспособности нижегородские предприятия – участники проекта смогли получить дополнительные заказы, - сказал Глеб Никитин. - За 2018 год по сравнению с 2017 годом объем заказов, например, для атомной промышленности увеличился почти втрое – до почти 9 млрд рублей".

По сведениям министерства промышленности Нижегородской области, многие предприятия расширили свое производство: до конца 2020 года компании – участники нацпроекта планируют создать более 1000 новых рабочих мест. В том числе, это повлияло на снижение уровня безработицы: по информации службы занятости населения Нижегородской области, в регионе безработица снизилась до 0,4%. Это самый низкий показатель в ПФО и второй среди регионов России.

В состав делегации Орловской области вошли представители правительства Орловской области, руководители департаментов социальной защиты, здравоохранения, образования, администрации города Орла.

В рамках мероприятия гостей познакомили с лучшими практиками по повышению производительности труда в регионе. Делегации презентовали результаты проекта "Эффективное правительство" и "Эффективный муниципалитет". Участники встречи познакомились с опытом внедрения бережливых технологий в образовании на примере Нижегородского автотранспортного техникума, в здравоохранении, посетив поликлинику №4 Нижнего Новгорода. На заводе "Красный Якорь" делегации рассказали о повышении производительности труда в промышленности. В поликлинике №4 – знакомство с проектами в сфере здравоохранения.

Заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов отметил, что правительство региона и губернатор Андрей Клычков заинтересовались реализацией этого проекта в Орловской области.

"Очень много полезного на наш взгляд: начиная от внутренних механизмов функционирования аппарата управления правительства Нижегородской области, заканчивая крайне важной темой – это механизм взаимодействия между властью и гражданином. Все это было реально представлено нам" - отметил Вадим Соколов.

"Я думаю, что все это крайне полезно и может быть практически применено на территории Орловской области главным образом ради того, чтобы жители нашего региона почувствовали эффективность работы органов власти и тех учреждений, которые оказывают непосредственные услуги людям. Я благодарен правительству Нижегородской области, проектному офису Росатома за радушный, очень информативный и полезный прием", - добавил Вадим Соколов.

Напомним, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" — вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

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