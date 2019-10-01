Ветераны морской пехоты провели "Урок мужества" для воспитанников Богоявленского детского дома Общество

Ветераны морской пехоты провели Урок мужества для воспитанников Богоявленского детского дома Фото: Пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Ветераны морской пехоты провели "Урок мужества" для воспитанников Богоявленского детского дома. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

В состав группы нижегородцев, посетивших детский дом, вошли руководители Нижегородской областной общественной организации ветеранов морской пехоты "Варяг", воспитанники военно-спортивного клуба "Пантера", участники боевых действий, представители патриотического объединения "Рысь-НН" и сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп". Гости рассказали о Военно-морском флоте и морской пехоте, о морских пехотинцах нижегородской области, удостоенных звания Героя Советского Союза. Юные "пантеровцы" продемонстрировали детдомовцам показательные выступления.

Нижегородцы передали в библиотеку детского дома на подборку журналов "Морской Пехотинец" и "Службы и Служение", выпускаемых Союзом Маринс Групп.

"Мы познакомились с замечательными ребятами из Богоявленского детского дома. Прежде всего, мы хотели заинтересовать ребят, вызвать у них желание посетить славные места, а по возможности и приобщиться к большой работе по сохранению памяти о Героях нашего края. Ребята слушали внимательно, и, надеюсь, для них эта встреча останется в памяти и принесёт пользу", - сказал председатель общественной организации ветеранов морской пехоты "Варяг" Сергей Юдин.

Богоявленский детский дом существует с 1995 года, здесь живут ребята от 3 до 18 лет. Воспитатели стараются подготовить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной взрослой жизни, воспитать в них нравственные качества, направить на правильный жизненный путь.

Морские пехотинцы уверены, что такие поездки станут традиционными. Для ребят планируется провести занятия по военным дисциплинам, пройти с ними курс выживания и просто пообщаться, а возможно и стать настоящими друзьями.