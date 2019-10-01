«Открытие Брокер» платит начинающим инвесторам кэшбек в размере до 30%

Инвестиционная компания «Открытие Брокер» приглашает нижегородцев принять участие в фестивале «ИнвестФест 2019» — масштабном событии для всех неравнодушных к своему финансовому благополучию. Участники фестиваля получат от компании «Открытие Брокер» эксклюзивные предложения и подарки при открытии или пополнении брокерского счёта в рамках первой в России программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!».

В рамках «ИнвестФеста» доступны три акции: «Инвесткэшбек», «Инвестиционный тест-драйв» и «Конкурс идей».

«Инвесткэшбек» – получайте повышенный кэшбек* за обычные инвестиции!

До 31 октября 2019 года откройте и пополните брокерский счёт в «Открытие Брокер» с тарифными планами «Ваш финансовый аналитик», «Модельный портфель»** и получайте в течение двух месяцев увеличенный десятикратно кэшбек баллами от уплаченных комиссий за сделки — до 30%.

Любителям долгосрочных вложений «Открытие Брокер» делает специальное предложение — при пополнении индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с подключенным тарифом «Модельный портфель (ИИС)» можно будет получить бонусы в размере 0,3% от суммы зачисления.

«Инвестиционный тест-драйв» – тестируйте торговые идеи и обучающие курсы бесплатно

Участники фестиваля, желающие совершать сделки по профессиональным рекомендациям, смогут оформить месячную подписку на торговые идеи от аналитиков и бесплатно смотреть видеокурсы учебного центра «Открытие Брокер». Важно отметить, что аналитики демонстрируют стабильно высокое качество выпускаемых идей — по итогам I полугодия 2019 года 87% из них оказались прибыльными***.

«Конкурс идей» – предложите свои торговые идеи в соцсетях и получите призы

Опытные инвесторы смогут поделиться своими торговыми идеями в ходе специального конкурса, который будет проводиться в сообществах «Открытие Брокер» в социальных сетях. Для этого необходимо подписаться на один из официальных аккаунтов брокера во «Вконтакте», Facebook и Instagram, поставить лайк под записью о конкурсе и опубликовать на своей странице в любой из соцсетей инвестиционную идею по ценной бумаге, обращающейся на Московской бирже. Победители будут определены в нескольких номинациях: «Лучшая доходность», «Лайки и репосты», «Оригинальный прогноз». Им будут начислены бонусные баллы.

Что делать с бонусными баллами?

Заработанные баллы можно потратить в программе лояльности «O. InveStore!», не имеющей аналогов на российском рынке брокерских услуг. Перечень вознаграждений для участников программы лояльности разнообразен и постоянно расширяется — уже сегодня можно выбрать подарок среди более 10 000 наименований в различных категориях: автомобили, каршеринг, путешествия, одежда, рестораны, спорт, бытовая техника и электроника, книги, игрушки, косметика, сертификаты и т.д. Баллами можно оплатить 100% от стоимости выбранного товара.

* Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт.

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке — https://open-broker.ru/investfest-2019/

** В акции участвуют тарифы «Ваш финансовый аналитик. Инвестор», «Ваш финансовый аналитик. Универсальный», «Модельный портфель», «Модельный портфель (ИИС)»

*** Статистика о прибыльности инвестиционных идей предоставлена по данным аналитического отчета, подготовленного экспертами АО «Открытие Брокер». Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

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