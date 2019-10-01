Нижний Новгород завершает подготовку к Чемпионату Европы по скейтбордингу Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижний Новгород завершает подготовку к Чемпионату Европы по скейтбордингу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие состоится в ФОКе "Мещерский". Чемпионат пройдет в Нижнем Новгороде в рамках международного форума "Россия – спортивная держава". На участие в нем заявились более 100 лучших спортсменов континента.

"Эта идея была озвучена президентом федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным на Чемпионате мира в Бразилии в январе. Ее активно поддержали, и нам удалось это воплотить в кратчайшие сроки, в том числе благодаря тому, что активно отреагировали власти Нижегородской области и лично губернатор Глеб Никитин", - сказала вице-президент Федерации скейтбординга России Ирина Неуймина.

Чемпионат Европы по скейтбордингу является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Чемпион и призеры будут определены по сумме баллов, набранных в финале соревнования. Россию на чемпионате представят 6 спортсменов. Среди них нижегородец Яков Кан.

В рамках события запланированы показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу от тренеров сборной России, международный судейский семинар, мероприятия с участием представителей молодежных позитивных субкультур, молодых дизайнеров и отечественных производителей спортивной экипировки.

Чемпионат посетит с официальным визитом президент международной федерации скейтбординга и роллер-спорта World Skate Federation Сабатино Араку (Италия).

В основные дни соревнований планируется не менее 1500 зрителей и гостей мероприятия из России и других стран. Главная часть соревнований запланирована на субботу, 12 октября. По словам организаторов, для зрителей двери ФОКа "Мещерский" будут открыты 10, 11 и 12 октября. Билеты бесплатные, но нужно зарегистрироваться на сайте Чемпионата Европы.