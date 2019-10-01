Двое нижегородцев занимались сбытом оружия и боеприпасов в Выксе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Двое нижегородцев занимались сбытом оружия и боеприпасов в Выксе. Об этом сообщает УФСБ России по Нижегородской области.

Деятельность сбытчиков пресекли сотрудники регионального УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" (ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ).

В настоящее время суд приговорил одного из обвиняемых к двум с половиной годам условно (с испытательным сроком в 2 года), второму назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима.