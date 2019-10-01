Последние новости рубрики Происшествия
08 октября 2019 09:45  [38] Двое нижегородцев занимались сбытом оружия и боеприпасов в Выксе
07 октября 2019 16:25  [156] Нижегородка прописала 24-х мигрантов; возбуждено уголовное дело
07 октября 2019 15:39  [269] Волонтеры разыскивают пропавшего на Бору Георгия Балтабаева
07 октября 2019 14:03  [233] Карантин по бешенству установлен в с.Татарское Нижегородской области
07 октября 2019 13:51  [256] Нижегородские туристы попали в больницу после ДТП в Ленинградской области
07 октября 2019 12:44  [227] Водитель НПАТ, выйдя из автобуса, провалился в колодец и сломал ребра
07 октября 2019 12:43  [239] Пять человек погибли на дорогах Нижегородской области в выходные
07 октября 2019 11:06  [1088] Кирпичная стена духовного учебного заведения обрушилась в Нижнем Новгороде
07 октября 2019 10:24  [271] СУ СК организовал проверку по факту избиения подростка в Кулебаках
07 октября 2019 09:14  [183] Двое граждан Таджикистана обвиняются в покушении на сбыт героина в Нижнем Новгороде
Происшествия

Двое нижегородцев занимались сбытом оружия и боеприпасов в Выксе

08 октября 2019 09:45  [38] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Двое нижегородцев занимались сбытом оружия и боеприпасов в Выксе. Об этом сообщает УФСБ России по Нижегородской области.

Деятельность сбытчиков пресекли сотрудники регионального УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" (ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ).

В настоящее время суд приговорил одного из обвиняемых к двум с половиной годам условно (с испытательным сроком в 2 года), второму назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph