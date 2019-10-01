Международный театральный фестиваль им.Горького пройдет в Нижнем Новгороде 14-26 октября Культура и отдых

IX международный театральный фестиваль им.Горького "В начале веков. XX. XXI" пройдет в Нижнем Новгороде 14-26 октября 2019 года. Об этом рассказали организаторы.

Горьковский фестиваль, основанный в далеком 1958-м и возобновленный в 2011 году, проходит в Нижнем Новгороде раз в два года. И с каждым новым витком расширяется его масштаб и география. За последние 8 лет фестиваль стал значимым культурным событием Нижегородской области, с нетерпением ожидаемым зрителями.

В этом году на фестивальной сцене зрители смогут посмотреть 17 спектаклей 16-ти российских и зарубежных театров. Традиционно в фестивале принимают участие нижегородские коллективы – Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького, Нижегородский ТЮЗ и Нижегородский театр "Комедiя".

Расширились не только география и масштаб, но и пространственные границы. Фестиваль будет проходить на пяти театральных площадках Нижнего Новгорода – на больших сценах Нижегородского театра драмы, ТЮЗа, театра "Комедiя", а также в камерных залах Дома актера и Учебного театра Нижегородского театрального училища.

Лейтмотивом девятого фестиваля стала исследовательская тема "Форма и содержание театрального искусства и драматургии на рубежах XIX–XX и XX-XXI столетий, сопоставление литературной основы и её воплощения на сценических подмостках в современном театре, на сломе эпох".

Основа фестиваля - показ лучших постановок по произведениям М. Горького и его современников, а также лучшие работы театров по произведениям современной драматургии, которые по своему мировоззренческому и эмоциональному строю соотносимы с горьковским творчеством.

Помимо спектаклей, в программе фестиваля обсуждения, творческие встречи с режиссерами, "круглый стол" по творчеству М. Горького с участием театроведов, театральных критиков, писателей и ученых-горьковедов, пресс-конференции с участниками фестиваля, а также посвященные горьковскому наследию художественные и фотовыставки, новые музейные экспозиции, демонстрация документальных фильмов о жизни и творчестве М. Горького. Каждый день после обсуждения спектаклей участники фестиваля собираются на Актерские клубы.

Откроется фестиваль 14 октября уличным флешмобом-благодарностью Максиму Горькому с участниками фестиваля Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье" и артистами Нижегородского театра драмы. Торжественная церемония открытия начнется в 18.30.

Возрастные ограничения разные, в зависимости от постановки.