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Происшествия

Женщина на Бору сломала ногу, упав в автобусе ЛиАЗ после резкого торможения

08 октября 2019 10:57  [98] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина на Бору сломала ногу, упав в автобусе ЛиАЗ после того, как водитель транспорта резко затормозил. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что виновником происшествия стал 62-летний водитель автобуса ЛиАЗ маршрута №20.

Пострадавшую 62-летнюю женщину госпитализировали с закрытым перелом наружного мыщелка левой большеберцовой кости.

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