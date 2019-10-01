Женщина на Бору сломала ногу, упав в автобусе ЛиАЗ после резкого торможения Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина на Бору сломала ногу, упав в автобусе ЛиАЗ после того, как водитель транспорта резко затормозил. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что виновником происшествия стал 62-летний водитель автобуса ЛиАЗ маршрута №20.

Пострадавшую 62-летнюю женщину госпитализировали с закрытым перелом наружного мыщелка левой большеберцовой кости.