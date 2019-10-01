Почему дома из бруса сейчас популярны?

Строительный рынок постоянно предлагает новые решения для недвижимости. Дома из бруса — это хорошее решение для тех, кто переживает за экологию, но при этом хочет привлекательное жилище. посмотреть варианты таких домов можно на этом ресурсе.

Преимущества домов из бруса

Дома из бруса сейчас находятся на пике своей популярности, ведь выполненный из природного материала, он привлекает внимание как частных владельцев, так и целые компании.

В современном мире все чаще предпочтение отдается брусу, поэтому его считают материалом №1 при построении малоэтажных зданий. Такая популярность обусловлена тем, что данный материал имеет массу весомых преимуществ, которые привлекают строителей и владельцев.

К преимуществам бруса относят:

Экологическая чистота. Брус — это природный материал, не создающий негативного воздействия на окружающую среду. Брус помогает регулировать влажность в помещении, тем самым создавая более благоприятные условия для проживания. Даже с психологической точки зрения, человеку намного комфортнее находиться в деревянной хижине, чем с бетонными стенами. Второй тип зданий очень часто кажется холодным и серым.

Небольшая стоимость строительства. Технология строительства домов из бруса является одной из самых доступных. Уступает данный вид только каркасному строительству. Небольшая стоимость обусловлена тем, что для строительства не нужно использовать массивный фундамент, сложные технологии. Кроме того, установка такого дома не занимает много времени.

Быстрая установка. Дома из бруса обычно собираются всего за несколько недель, чего не скажет о кирпичных сооружениях. Достаточно часто строители для возведения дома из бруса используют готовые заготовки, тем самым уменьшая время на весь процесс.

Хорошая теплоизоляция. Сейчас такой тип дома используется для всесезонного проживания. Если дом правильно собран, с толстыми стенами, при этом с полным отсутствием щелей и зазоров, то такая конструкция защитит хозяева от холода.

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