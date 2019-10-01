Чудесное спасение: нижегородца удалось достать с карниза 11 этажа во время пожара в квартире Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС спасли нижегородца, который повис на карнизе 11 этажа во время пожара в квартире. Ранее на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в высотке на улице Невзоровых в Советском районе.

Опасная высота

Подъехав к дому, пожарные сразу заметили мужчину, который буквально висел на карнизе окна 11 этажа высотки, опираясь коленом в кронштейн спутниковой антенны. Из соседнего окна этой же квартиры наблюдалось задымление.

Не медля ни секунды,начальник караула 3-ПСЧ ФПС ФГКУ "1 отряд ФПС по Нижегородской области" лейтенант внутренней службы Степан Жданов, оценив сложившуюся обстановку, выбрал решающее направление - спасение человека из горящей квартиры.

Помешала автопарковка

Для проведения данных работ требовалась специальная техника, но тут огнеборцев поджидали сложности - из-за узких проездов и плотно припаркованных автомобилей основная и специальная пожарно-спасательная техника не могла подъехать на нужное расстояние, необходимое для проведения аварийно-спасательных работ.

Однако, получив задачу по установке автолестницы в окно 11 этажа, прапорщик внутренней службы Игорь Мольков, незамедлительно приступил к маневрированию. Осознавая смертельную угрозу для человека, находящегося на подоконнике, грамотно оценив обстановку и полагаясь на многолетний опыт и свой профессионализм, Мольков, продолжил установку автолестницы в ручном режиме, тем самым создав дополнительный путь, направленный на спасение мужчины.

Спасти пытались снаружи и внутри

Тем временем, входную дверь горящей квартиры вскрывали с помощью бензореза. Кроме того, личный состав пожарно-спасательных подразделений проводит эвакуацию жильцов из подъезда. В процессе вскрытии двери выяснилось, что входная дверь в квартиру сейфового типа с дополнительными замками и запорными механизмами, что неизбежно привело к увеличению времени для её вскрытия.

Брали штурмом

Заместитель начальника службы пожаротушения (СПТ) начальник дежурной смены Дмитрий Сергеев, принял решение о дополнительных мерах в связи проблемами установки автолестницы и вскрытии входной двери. Сергеев поставил задачу наиболее подготовленному сотруднику - начальнику караула 3-ПСЧ Сергею Канову установить штурмовую лестницу и подняться по ней из окна 10 этажа в окно горящей квартиры на 11 этаже.

В реальных условиях установить лестницу гораздо сложнее, чем на учениях или соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Сложность заключается в том, что лестница может соскользнуть с подоконника, а это в данной ситуации могло закончиться трагедией, как для пожарного, так и для спасаемого. Чтобы попасть в вышележащую квартиру, пожарному необходимо было высунуться из окна на половину корпуса, разбить стекло на 11 этаже, чтобы закрепить лестницу на подоконнике и взобраться по ней наверх.

Поднявшись по штурмовой лестнице, Канов помог пострадавшему мужчине подобраться ближе к окну, в это время звено ГДЗС попало в квартиру и совместными усилиями мужчину удалось втянуть внутрь. Надев на пострадавшего маску спасаемого,мужчину вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. Спасенным оказался хозяин квартиры.

К слову Сергей Канов отличился уже не в первый раз. На одном из пожаров он вынес на руках инвалида из горящего здания.

"За мужчину, который вылез из окна, мы все очень переживали, ведь любое его движение могло привести к трагедии. Каждая секунда была на вес золота, поэтому старались быстро принимать решения и не медлить. Все происходило как в кино!" - рассказал начальник дежурной смены СПТ Дмитрий Сергеев.

Причина возгорания

В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 2 кв.м. Эвакуировано 13 человек, в том числе 3 детей. Хозяин квартиры был спасен. Причиной пожара стало его неосторожное курение.

В настоящее время решается вопрос о поощрении личного состава, участвующего в спасении людей при тушении данного пожара.