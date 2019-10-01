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Бизнес

Банк "Открытие" объявляет о снижении ставок по ипотеке

08 октября 2019 11:57  [118] Бизнес

Банк "Открытие" объявляет о снижении ставок по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что снижение ставок по всей линейке продуктов составило до 0,8 п.п. в зависимости от программы. Теперь получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,35%.

Также в пресс-службе сообщили, что минимальная ставка действует по программе "Новостройка" для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении квартиры у партнеров банка или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 млн рублей и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.

По программе "Квартира" ставки составляют от 8,75% до 9,2%; по военной ипотеке – 8,8%; по программе "Апартаменты" - от 9,2% до 9,6%, по программе "Свободные метры" и "Ипотека плюс" ставки составляют 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,75%.

Новые ставки ипотечного кредитования будут действовать для клиентов, подавших в банк заявку до конца ноября 2019 года.

"На сегодняшний день наши ставки по ипотеке одни из наиболее привлекательных среди крупных банков. Мы стремимся радовать наших клиентов и партнеров интересными предложениями. Данный подход позволил нам существенно улучшить свои позиции на ипотечном рынке в 2019 году", - сказал директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.

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