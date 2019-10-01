Почти 500 км нижегородских трасс уже отремонтировано по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Почти 500 км трасс в Нижегородской области уже отремонтировано по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе уточнили, что по данным на 8 октября 2019 года комиссия приняла после ремонта 498,7 км дорог. Подрядчики полностью отремонтировали 106 объектов.

Один из них - участок дороги, ведущей к селу Малое Мамлеево в Лукояновском районе. По словам местных жителей, из-за глубокой колеи и плачевного состояния асфальтового полотна последние два-три года и частные машины, и рейсовый автобус, и работающие на расположенном рядом щебеночном карьере грузовики просто объезжали аварийный участок по полю.

После обращения местных властей к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину дорога была включена в числе первоочередных в региональную программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Подъезд к селу Малое Мамлеево – пример сельской дороги, построенной с расчетом на гораздо меньшие нагрузки, чем сегодня дают большегрузные автомобили. Благодаря нацпроекту мы получили возможность не просто проводить на таких дорогах ямочный ремонт, но и укреплять их основание. Напоминаю и жителям, и – в первую очередь – подрядчикам, что гарантия на отремонтированные сельские дороги также составляет пять лет. Если что-то было сделано в ущерб качеству, подрядчик должен будет переделать это за свой счет", - сказал Глеб Никитин.

Ремонт на этой дороге рабочим пришлось начать с очистки обочин, которые заросли кустарником и деревьями. После этого был снят старый асфальт, укреплены обочины, уложен подстилающий слой из песка, слой щебня и два слоя асфальтового покрытия. Проезжая часть была расширена. Не считая насыпи, этот участок был практически построен заново. Благодаря новой дороге водители уже отмечают экономию не только времени, но и топлива.

Напомним также, что по поручению главы региона в настоящее время уже идет работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года, перечень объектов которой был сформирован с учетом поступивших предложений от администраций районов.