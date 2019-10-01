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Общество

Сотрудника газовой службы привлекли к ответственности за самовольную проверку счетчиков в Выксе

08 октября 2019 13:02  [44] Общество

Сотрудника газовой службы привлекли к ответственности за самовольную проверку счетчиков. Как сообщили в в прокуратуре Нижегородской области 8 октября 2019 года, выявлены нарушения при начислении платы за услуги газоснабжения АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород".

Согласно акта проверки жилого помещения, составленного представителями поставщика газа в отсутствии абонента, выявлено нарушение сохранности пломб, установленных на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу.

В связи с этим, "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" доначислил плату за услуги газоснабжения за период с 29 сентября 2018 года по 29 марта 2019 года.

В нарушение требований законодательства о дате и времени проведения проверки, в акте проверки не отражены сведения о гражданах, присутствующих при проведении проверки. Собственницу заранее не уведомили о проверке.

Таким образом заявительнице необоснованно доначислена плата за услуги газоснабжения по нормативам потребления газа.

В связи с этим прокуратурой в адрес руководителя акционерного общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сделан перерасчет за услуги.

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