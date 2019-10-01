Показ комедии "Девушки бывают разные" стартует в нижегородских кинотеатрах 10 октября Общество

Показ комедии "Девушки бывают разные" стартует в кинотеатрах Нижнего Новгорода 10 октября. Об этом сообщают организаторы проката. "Это – история о трёх друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. <…> Герои первым делом как следует отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве – не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану и он хочет их убить. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение – переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по сёрфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи", - поясняется в аннотации к фильму. Актерами в фильме выступили Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Роман Попов, Зоя Бербер, Сергей Белоголовцев, Алена Чехова, Дмитрий Власкин, Артем Сучков, Лиза Моряк и другие. Прокатчиком фильма является "КАРО Премьер". 16+