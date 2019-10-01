Нижегородцы на фестивале фритуров изучили процесс производства и очистки воды Общество

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Нижегородский водоканал принял участие в фестивале городских экскурсий, организованном под эгидой празднования 800-летия Нижнего Новгорода Командой 800, где специалисты компании провели для нижегородцев экскурсии по двум крупным объектам водоканала. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Экскурсии состоялись на Слудинской водопроводной станции и Нижегородской станции аэрации. Нижегородцы получили возможность узнать больше о процессе подготовки и очистки воды и системе городского водоснабжения и водоотведения в целом.

На Слудинской водопроводной станции участники экскурсии познакомились с технологическим процессом производства питьевой воды, смогли оценить современное оборудование, применяемое в процессе водоподготовки. На Нижегородской станции аэрации жителям города показали, каким образом канализационные стоки, постепенно проходя через все сооружения станции, очищаются и возвращаются в Волгу.

Своими впечатлениями об экскурсиях поделились организаторы и участники фестиваля. Жительница города Нина Гусева рассказала, что после посещения водопроводной станции и станции очистных сооружений она стала понимать, какая глобальная работа стоит за тем привычным и обыденным для многих фактом, что в квартирах нижегородцев есть водоснабжение и канализация.

"Команда фестиваля фритуров выражает благодарность Нижегородскому водоканалу и его сотрудникам, которые провели для горожан экскурсии, за легкое и приятное сотрудничество. Вместе с водоканалом мы помогли нижегородцам больше узнать о том, как устроен город, как работают городские системы и процессы. Именно для этого и создан фестиваль фритуров - знакомить жителей с тем, как работает город. Ведь любят город те, кто его знают", - отметила куратор фестиваля Вера Трубникова.

Напомним, ежегодно в период с мая по сентябрь АО "Нижегородский водоканал" проводит экскурсии на крупнейшие объекты предприятия. Всего за 2019 года было организовано 29 экскурсий, в которых приняли участие более 500 человек. Экскурсии посетили студенты ННГАСУ, ННГУ, ПИМУ, НГПУ и других учебных заведений города, а также представители территориальных органов самоуправления. Нижегородский водоканал вновь откроет двери для экскурсий в мае следующего года. Оставить заявку на проведение можно заранее. Подробнее на сайте Нижегородского водоканала.