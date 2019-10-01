Спортсмены ЧЕ по скейтбордингу приступили к тренировкам в ФОКе "Мещерский" Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Спортсмены Чемпионата Европы (ЧЕ) по скейтбордингу приступили к тренировкам в ФОКе "Мещерский". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В пресс-службе уточнили, что в раскатке принимают участие и члены сборной России. Среди них - нижегородец Яков Кан.

Напомним, первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября 2019 года. В нем примут участие более 100 спортсменов из 25 стран. Чемпионат Европы по скейтбордингу является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Чемпион и призеры будут определены по сумме баллов, набранных в финале соревнования. Россию на чемпионате представят 6 спортсменов.

Чемпионат посетит с официальным визитом президент Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта World Skate Federation Сабатино Араку (Италия).

В основные дни соревнований планируется не менее 1500 зрителей и гостей мероприятия из России и других стран. Главная часть соревнований запланирована на субботу, 12 октября. По словам организаторов, для зрителей двери ФОКа "Мещерский" будут открыты 10, 11 и 12 октября. Билеты бесплатные, но нужно зарегистрироваться на сайте Чемпионата Европы.