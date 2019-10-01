ОНФ предложил вовлекать население в решения власти для повышения качества жизни в Нижегородской области Политика

Фото: Кирилл Мартынов

ОНФ предложил эффективнее вовлекать население в решения,принимаемые властью, для повышения качества жизни в Нижегородской области. Вопрос обсудили на совещании 8 октября 2019 года с участием вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина с руководством регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.

"Одно из предложений активистов ОНФ - эффективнее вовлекать население в решения, принимаемые властью. Так, как это делается в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", где голосование за проекты перешло в онлайн-формат, а это значит, что процесс стал более прозрачным и наглядным, с вовлечением большого количества людей. Это один из примеров эффективного взаимодействия региональной власти с ОНФ", - считает министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский.

Руководитель исполкома РО ОНФ Алексей Алехин также отметил конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти региона.

"Нижегородское отделение ОНФ представило на рассмотрение губернатору Нижегородской области 21 общественное предложение по повышению качества жизни населения региона. Большой блок вопросов касается экологии, есть вопросы организации дорожного движения, ремонта и строительства дорог, благоустройства, расселения ветхого жилого фонда, сохранения объектов культурного наследия, развития массового спорта. По каждому вопросу договорились, что правительство области возьмет их в более глубокую проработку", - сказал Алексей Алехин.

На встрече было принято решение проводить встречи на уровне руководства области и руководства регионального штаба ОНФ 4 раза в течение года.