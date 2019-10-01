"ТНС энерго НН" вошла в топ-10 энергосбытовых компаний по информационной доступности Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" вошло в топ-10 энергосбытовых компаний по информационной доступности. Об этом сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН".



Организация по итогам исследования информационной доступности энергосбытовых компаний за 9 месяцев 2019 года заняла третье место среди энергосбытовых компаний по частоте обновления новостной информации корпоративного сайта и по вовлеченности клиентов в пользование корпоративным сайтом. Пятое место "ТНС энерго НН" заняло по информационной доступности энергосбытовых компаний.

В исследовании, проведенным отраслевым рейтинговым агентством "Энергоньюс медиа", участвовали 64 крупнейшие энергосбытовые компании РФ, имеющие статус гарантирующего поставщика в регионах своего присутствия.

Деятельность гарантирующих поставщиков оценивали по шести параметрам:

- корректность работы программы управления веб-содержимым корпоративного сайта,

- частота обновления новостной информации корпоративного сайта,

- вовлечение клиентов в пользование корпоративным сайтом,

- востребованность мобильных приложений,

- вовлечение клиентов в использование корпоративных социальных сетей

- наличие/отсутствие мобильной версии корпоративного сайта.

"Информационная доступность компании – одно из приоритетных направлений в работе с клиентами. Мы стремимся, чтобы на сайте клиент нашел для себя максимально ценную информацию, получил необходимую дистанционную поддержку и онлайн консультацию по вопросам энергопотребления, а также мог в комфортном режиме передать показания и оплатить электроэнергию", - сказала руководитель пресс-службы ПАО "ТНС энерго НН" Татьяна Морель.