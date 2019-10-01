Туалеты на вокзалах крупных городов России станут бесплатными Общество

Туалеты на вокзалах крупных городов России станут бесплатными. Как сообщает

РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов, изменения вступят в силу с января 2020 года.

Причиной такого решения стали регулярные жалобы граждан на стоимость услуг туалетов.Как отметили в пресс-службе, изменения помогут "формированию положительного имиджа дирекции и повышению уровня удовлетворенности посетителей".

Сейчас же пассажиры могут бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале, если у них есть билет на поезд, который либо пришел не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в ближайшие три часа.

Кроме того, бесплатно и без билета туалет могут посещать льготники: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, конституционные судьи и некоторые другие категории граждан.