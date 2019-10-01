Пешеходы сейчас становятся невидимыми на автодорогах, - нижегородское УГИБДД Происшествия

Фото: С сайта www.drivingplus.ru

Госавтоинспекция Нижегородской области предупреждает участников движения об осложнении ситуации с обеспечением безопасности пешеходов.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции, за прошедшие сутки (7 октября) на дорогах Нижегородской области в автоавариях получили травмы восемь пешеходов. Подавляющее большинство ДТП с участием пешеходов произошло вечером — в темное время суток.

"Ранние сумерки, темные обочины и обильные осадки сделали пешеходов практически не видимыми для водителей на автодорогах, что сразу сказалось на аварийности. Например, из 13 ДТП, которые произошли 7 октября, восемь были связаны с наездами на пешеходов. В этих ДТП семь пешеходов попали под колеса автомобилей в темное время суток", - говорится в сообщении ведомства.

В УГИБДД добавили, что два человека 7 октября пострадали от наезда автомобилей на регулируемых пешеходных переходах на разрешающий сигнал светофора.