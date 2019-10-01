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Бизнес

Банк "Открытие" инвестирует в роботов

08 октября 2019 18:04  [74] Бизнес

"Росгосстрах Жизнь" запустила новую стратегию "Робототехника" в продукте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) для клиентов private сегмента банка "Открытие". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Эта стратегия дает возможность клиентам инвестировать деньги в акции 150 компаний робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта со 100% защитой вложенного капитала. Динамика индекса, к которому привязан продукт, за последние 3 года составила +35,5%.

Стратегия "Робототехника" построена на динамике акций более чем 210 компаний-лидеров, которые регулярно ранжируются исходя их финансовых показателей. И этих компаний выбираются 150 наилучших. Такая ежеквартальная балансировка повышает потенциал доходности продукта.

Корзина акций в индексе разнообразна не только по секторам, но и по географии – в нее включены компании Японии, США, Тайваня и других признанных мировых лидеров высоких технологий.

"Развитие Big data, активное стремление к оснащению автомобилей автопилотом и непрерывная автоматизация производства с целью сокращения издержек бизнеса – реальность сегодняшнего дня. Это направление должно быть интересно для инвестора, ведь компании, которые делают ставку на робототехнику и искусственный интеллект, уже несколько лет подряд демонстрируют динамику выше средней по рынку, и их потенциал только начинает раскрываться. Аналитики PricewaterhouseCoopers считают, что благодаря технологии искусственного интеллекта к 2030 году мировая экономика может вырасти на 15,7 трлн. долларов США", - комментирует Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК "Росгосстрах Жизнь".

Клиенты private сегмента банка – это преимущественно опытные инвесторы с широко диверсифицированными портфелями активов. Их не увидишь стандартными идеями, поэтому наша задача состоит в том, чтобы предложить актуальные и инновационные решения для инвестирования. Передовые технологии, в частности развитие робототехники, на сегодняшний день, по мнению аналитиков, обладают бесспорным потенциалом роста. А оболочка ИСЖ, благодаря гарантии возврата 100% вложений, делает новую стратегию интересной, как для инвесторов с агрессивным риск-профилем, так и с более консервативным", - объяснила руководитель "Открытие Private Banking" Виктория Денисова.

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