Новейшую систему мониторинга местоположения применили на учении "Эшелон-2019" в Нижегородской области Общество

Новейшая система мониторинга местоположения автомобильного транспорта на базе "ГЛОНАСС" позволила российским военнослужащим совместно с подразделениями вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана проконтролировать движение автоколонн с топливом, боеприпасами и продовольствием. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Тактический эпизод был разыгран на полигоне "Мулино".

Система мониторинга позволила пункту управления материально-технического обеспечения оперативно отслеживать перемещение автоколонн, скорость, пройденное и оставшееся расстояния, а также возможные поломки в пути и нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Специальное учение "Эшелон – 2019" проводится с 8 по 10 октября 2019 года под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги. В учении принимают участие военнослужащие Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и оперативная группа Объединенного штаба. Всего задействовано около 900 военнослужащих и более 250 единиц техники.

Также на учении "Эшелон-2019" российские военнослужащие применили новейшие способы выгрузки бронетехники, что в пять раз сократило время разгрузки железнодорожных эшелонов в сравнении со старыми методами.

Выгрузку новыми способами опробовали экипажи танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров, бронеавтомобилей "Тигр" и "Рысь", грузовых автомобилей Урал и КамАЗ.