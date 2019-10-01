Россиян в ноябре ждут продолжительные выходные Общество

Празднование Дня народного единства в 2018 году (архивное фото) Фото: НИА Нижний Новгород

Россиян в ноябре ждут продолжительные выходные. Об этом сообщили в федеральной службе по труду и занятости.

В Роструде напомнили, что 4 ноября (понедельник) в России отмечается День народного единства, поэтому жители нашей страны смогут отдыхать три выходных подряд.

"В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: с 2 по 4 ноября", - сообщается на сайте ведомства.