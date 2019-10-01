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Общество

Россиян в ноябре ждут продолжительные выходные

09 октября 2019 06:00  [30] Общество
Празднование Дня народного единства в 2018 году (архивное фото)

Празднование Дня народного единства в 2018 году (архивное фото)

Фото: НИА Нижний Новгород

Россиян в ноябре ждут продолжительные выходные. Об этом сообщили в федеральной службе по труду и занятости.

В Роструде напомнили, что 4 ноября (понедельник) в России отмечается День народного единства, поэтому жители нашей страны смогут отдыхать три выходных подряд.

"В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: с 2 по 4 ноября", - сообщается на сайте ведомства.

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