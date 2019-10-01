Дмитрий Сватковский возглавил экспертный совет по контролю в соцсфере при комитете ГД по контролю и регламенту Политика

Дмитрий Сватковский Фото: пресс-служба депутата

Депутат Государственной думы Дмитрий Сватковский возглавил экспертный совет по вопросам контроля в социальной сфере при комитете Государственной думы РФ по контролю и регламенту. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Совет является совещательным и консультативным органом, созданным для анализа и оценки актуальных вопросов в социальной сфере и подготовке предложений по их решению.

В состав совета входят депутаты Государственной думы, представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций, экспертного сообщества.

В частности, в совет вошли зампредседателя комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, член общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко, врио директора института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Локосов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатель правления Национального фонда защиты детей от жесткого обращения Александр Спивак, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин, заведующая кафедрой философии образования МГУ имени М.В.Ломоносова Елена Брызгалина, руководитель центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского института министерства финансов РФ Олеся Феоктистова, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев.

"Я благодарен руководству комитета, коллегам за оказанное доверие. На протяжении шести лет в качестве заместителя губернатора я курировал вопросы социальной сферы, поэтому мне не понаслышке известны все ее трудности и проблемы", - сказал Дмитрий Сватковский.

"В рамках совета мы будем следить за исполнением нацпроектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", вырабатывать предложения по улучшению законодательства, анализировать правоприменительную практику, давать экспертную оценку законопроектам, изучать мнения различных социальных групп и общественных объединений по рассматриваемым вопросам", - добавил он.

В пресс-службе напомнили, что ранее Дмитрий Сватковский стал руководителем подкомитета по вопросам контроля в социальной сфере комитета Государственной думы по контролю и регламенту.

СПРАВКА:

Дмитрий Сватковский - депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области по одномандатному округу №129 (фракция "Единая Россия"). В состав округа входит 13 районов Нижегородской области (Большемурашкинский, Большеболдинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы), а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода.