Особенности керамической плитки Atlas Concorde

Atlas Concorde является одним из самых надежных и известных производителей современной керамической плитки и керамогранита. Бренд предлагает широкий ассортимент плитки, отличающейся красивым дизайнерским исполнением и идеально высоким качеством. Нужно отметить, что плитка после основных этапов производства обязательно дополнительно обрабатывается. Такая обработка представляет собой ретификацию, причем она предполагает обрезку кромок плиток для того, чтобы их размеры были едиными.

Плитка создается из высококачественной белой каолиновой глины. Применяемый материал обладает достойными характеристиками. К тому же предполагается использование инновационных производственных технологий, вследствие чего плитка приобретает оптимальные эксплуатационные характеристики.

Нужно отметить, что плитка всегда отличается красивым дизайнерским исполнением. Изначально профессионалы находят оригинальный природный рисунок, внимательно изучая многочисленные текстуры. Затем к выбранному рисунку применяют разнообразные фильтры, меняют его оттенки и насыщенность цвета. Отобранные материалы обязательно проверяются на фокус-группах. Только после того, как выполнена значительная работа, предполагается создание новой коллекции.

В настоящее время производитель предлагает разнообразные виды керамической плитки, благодаря чему ее использование оказывается гарантированно успешным. Посетив сайт керомаг.рф, можно внимательно изучить предлагаемые коллекции, которые идеально подходят для покупки и последующего оформления интерьера различных помещений. В каждом случае обеспечиваются безупречные размеры, высокий уровень качества керамической плитки и ее превосходное дизайнерское исполнение.

Основные преимущества предлагаемой плитки:

• высокий уровень качества, благодаря чему керамическая плитка прослужит длительное время;

• оптимальные формы, вследствие чего можно рассчитывать на успешное использование керамической плитки;

• безупречное дизайнерское исполнение, благодаря чему плитка позволяет создавать особенный интерьер помещений.

Таким образом, покупка предложенной керамической плитки будет правильным решением во многих случаях.

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