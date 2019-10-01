Проверка автомобиля по ВИН

Проверка авто по ВИН позволяет исключить или подтвердить наличие каких-либо ограничений.

При покупке автомобиля необходимо проверить его по ВИН коду. Это уникальный номер, состоящий из 17 символов, в которых зашифрована полная информация о машине. Такая проверка машин необходима для проверки комплектации, а также чтобы уточнить, не находится ли автомобиль в аресте, попадал ли он в ДТП и пр.

Уникальный номер начали присваивать транспортным средствам еще в 1980 году. В номере используются цифры от 0 до 9 и почти все буквы английского алфавита. Исключены только литеры O, Q и I. Это связано с тем, что в печатном виде они похожи на цифры.

Шильдик с VIN-кодом может фиксироваться на различных узлах:

Под капотом. Обычно это блок цилиндров или рамка радиатора.

С водительской стороны на дверных порогах.

Перед местом водителя под обшивкой пола.

Первые три цифры – географические данные. Здесь зашифрована информация о стране производителе. Далее в коде отражаются особенности производства компании, которая выпустила автомобиль. Девятой цифрой – является контрольный номер, который позволяет узнать, не был ли изменен каким-либо образом VIN-номер автомобиля. Это проверяется суммирование определенных цифр.

Другие цифры позволяют расшифровать информацию о годе выпуска машины и ее технические характеристики. Именно они важны для автомобилистов, так как позволяют проверить комплектацию машины.

Проверить автомобиль по ВИН-коду можно различными способами. Как вариант можно попробовать получить информацию с помощью официальных запросов. Для этого нужно будет посетить соответствующие инстанции. Это потребует больших временных затрат. При этом понадобится показать автомобиль и все сопроводительные документы на него.

Сегодня существуют более простые способы проверки автомобиля по ВИН коду. Для этого можно воспользоваться специальным онлайн-сервисом. Все что нужно так это зайти на сайт и указать ВИН код в специальной форме. После этого запустить проверку, которая выполняется по различным государственным и коммерческим базам и реестрам . Это значит, что в кратчайшее время будет получена достоверная информация о транспортном средстве.

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